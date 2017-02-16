نباتات السلام والوفرة

منذ زمن طويل زرع الناس أشجار (الزيتون - olive) لثمارها وزيتها. واليوم تجد أشجار الزيتون في كل الدول المطلة على البحر المتوسط، وتزرع أشجار أيضا في أجزاء من الولايات المتحدة الاميركية، واستراليا، وجنوب افريقيا.

ولكن الدول الكبرى المنتجة للزيتون وزيت الزيتون هي اسبانيا وايطاليا واليونان، حيث تبيع كميات ضخمة من الثمار والزيت للدول الأخرى.

ولشجرة الزيتون العادية أوراق عريضة وفروع عديدة، فأوراقها خضراء ودكناء من أعلى وفضية من أسفل، ولقد كانت فروع الزيتون رمزا عالميا للسلام منذ أيام اليونان القديمة.

وتزدهر أشجار الزيتون في أواخر الربيع وتتعلق الأزهار الصغيرة البيضاء في عناقيد وتتحول إلى ثمر يمكن أن يلتقط باليد أو يهز من الشجرة.

ولا تحمل دائما شجرة الزيتون الثمر كل عام، فقد تنتج الاشجار محصولا ضخما في أحد الاعوام ثم لا يكون هناك أي محصول في السنة التالية.

وغالبا ما يتم التقاط ثمار الزيتون قبل نضجها وتكون خضراء اللون. ويسمح لبعض المحاصيل بأن تنضج وتصير دكناء على الاشجار من قبل أن يتم التقاطها، ولكن ثمار الزيتون الطازجة تكون مرة جدا.

وقبل أن تؤكل، يجب معاملتها بالكيماويات والتخزن في بعض الاحيان لعدة أشهر. وبحلول وقت تجهيزها للأكل، يكون لونها إما أخضر أو أسود أو أحمر داكنا أو حتى ارجوانيا.

ويزرع الزيتون لإنتاج زيت الزيتون ايضا، والزيت يؤخذ من الثمرة. وهو واحد من اكثر الزيوت انتشارا في الطهي والطعام خاصة بالنسبة للناس في منطقة البحر المتوسط. وباستخدامهم هذا الزيت، فهم يحافظون على تقليد قديم قدم الحضارة.

(من كتاب: نباتات الغذاء)