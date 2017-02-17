أين صدر أول طابع بريد في العالم؟

٭ صدر اول طابع بريد في العالم عام 1840م في انجلترا وعليه صورة الملكة فيكتوريا على خلفية سوداء، وكانت قيمة هذا الطابع بنسا واحدا، وهو طابع له قيمة تاريخية كبيرة، فهواة جمع الطوابع يعتبرونه اهم طابع بريد في العالم.

ولأن انجلترا هي اول دولة تصدر طوابع البريد، فهي حتى الآن الدولة، الوحيدة في العالم التي لا تكتب اسمها على طوابع البريد.

كيف ينقش الوشم؟ ومن اخترعه؟

٭ الوشم هو رسوم او نقوش معينة على جلد الانسان في اماكن معينة من جسمه، ويتم عمل الوشم عن طريق وخز الجلد بابرة حادة يتم غمسها في صبغة ذات لون معين او الوان متعددة، وهذا العمل قد مارسه الانسان منذ قديم الزمان حيث وجدت كهوف على جدرانها رسوم لعملية القيام بالوشم وذلك منذ 8000 سنة، وقد استعمل الوشم في كثير من بلاد العالم القديم وكان منتشرا بين العرب في الجاهلية ولكن الاسلام حرمه.

(من كتاب: حول العالم - مصطفى غنيم)