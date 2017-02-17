كيف تغزل العناكب خيوطها؟

يعتقد معظمنا ان العناكب تستخدم الحرير لنسج المأوى فقط، لكن العنكبوت في الحقيقة يتجاوز هذا الغرض الى مجالات متعددة جدا، فهو يصنع من خيوطه البيوت، وخطوط الحماية، وأكياس الغوص الهوائية، والشرانق و«الطيارات»، والانشوطات، والفخاخ الحلزونية، فضلا عن المأوى.

العناكب ليست من الحشرات بل تنتمي الى فرع يعرف بالعنكبوتيات وهو يتفرع من نوع أكبر هو المفصليات، وخلافا للحشرات، ليس للعناكب اجنحة، وجسمها مقسم الى قسمين، ولها ثماني ارجل وثماني عيون في معظم الحالات، وتعيش العناكب عمليا في كل اشكال المناخ، وهي تستطيع العدو على الارض والماء كما تستطيع تسلق الاشجار، بل ويمكنها فوق ذلك العيش في الماء.

تضع العناكب خيوطها في غدد موجودة في البطن او الجوف، وفي طرف البطن توجد اعضاء الغزل التي تحتوي على العديد من الثقوب الدقيقة، ويمر الحرير من هذه الثقوب في حالة سيالة، لكنه يجمد حالما يلامس الهواء. ويعمل العنكبوت اصنافا مختلفة من الحرير. منها الصنف اللزج المستخدم للمأوى واقتناص الحشرات، وهي تنتج خيوطا متينة لاطناب المأوى، واصنافا اخرى ومنها للشرنقة.

كذلك تختلف اشكال مأوى العنكبوت، فهناك المأوى الشبيه بالدولاب وهو الذي نراه كثيرا، وهناك ايضا مأوى القصاصة، وهو مسطح ويشبه القبة او القمع (المحقان). وتنسج العناكب الصيادة جحرا خارج مأواها، له فوهة في اعلاه لاقتناص الفرائس بينما تبني عناكب اخرى منازلها تحت الماء، وتكون على شكل الجرس.



(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)