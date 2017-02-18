الفريد تنيسون (1809 ـ 1892)

في العام 1850 خلف لورد الفريد تنيسون وليام ودرزورث في امارة الشعر في انجلترا، وقد بدأت حياته الادبية بملحمة شعرية من 6 آلاف بيت نظمها وهو في الثانية عشرة من عمره، ووضع مسرحية شعرية وهو في الرابعة عشرة.

كان تنيسون محظوظا، اذ ولد في اسرة رفيعة الثقافة، تملك خزانة كتب قيمة، درس في بادئ الامر على والده الذي لم يرسله الى الكلية الا بعد ان صار بوسعه ان يتلو عن ظهر قلب كل قصائد هوراس، وفي كلية ترينيتي في جامعة كمبريدج انشأ عددا لا بأس به من الصداقات التي لم يفصم عراها الا الموت، وكان من اصدقائه الحميمين وليام ثايكري ووليام غلادستون وتوماس كارلايل وآرثر هنري هالام الذي رثاه تنيسون بقصيدته «للذكرى» المعروفة التي تعتبر من اروع ما قيل في الرثاء في الادب الانجليزي بعد مرثاة ليسيداس لملتون.

كان تنيسون وسيم الطلعة، وصفه غلادستون بأنه كان من اجمل الرجال منظرا في العالم، الا ان صحته كانت سقيمة، وكان عصبي المزاج، قام بعدد كبير من الرحلات، وانزوى طويلا عن الناس، رفض لقب بارون مرتين: من الملكة فيكتوريا في العام 1865 ومن دزرايللي في العام 1868، لكنه رضي بأن يصبح عضوا في مجلس اللوردات بناء على طلب صديقه غلادستون في العام 1883، وقد بقي تنيسون متمتعا بقواه العقلية والجسدية حتى وفاته، وقد انسكب شعاع القمر على سرير موته وهو ممسك بمجلد لشكسبير كان يطالعه بشغف ومتعة في ساعاته الاخيرة، ودفن في ركن الشعراء في كاتدرائية وستمنستر.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)