الشخصية الهستيرية

أشارت الدراسات النفسية الحديثة الى ان الشخصية الهستيرية اكثر شيوعا في النساء منها في الرجال، بنسبة تصل الى 30% وذلك ان الخصائص النفسية للمرأة اكثر عرضة للاصابة بالهستيريا.

وان الشخصية الهستيرية سريعة التأثر بالاحداث اليومية، والاخبار المثيرة، وبما قيل وما يقال بل ان اصحاب هذه الشخصية يضعون في اعتبارهم كل هذه العوامل عند تقديرهم للمواقف، وهكذا تتأثر قراراتهم بالحالة المزاجية الانفعالية اكثر من تأثرها بالناحية الموضوعية.

وتتميز تلك الشخصية ايضا بالانانية، والرغبة في الظهور، ولفت الانتباه واثارة الاهتمام، وحب الاستعراض، والمبالغة في الملبس والتبهرج.

ومن ملامح الشخصية الهستيرية قدرتها على الهروب من مواقف معينة بالتحلل من شخصيتها الاصلية وتقمص شخصية اخرى تتلاءم مع الظروف الجديدة.

وقد ثبت امكانية تحديد ملامح الشخصية الهستيرية في طور بداية المرض في تعدد زيجاتها في بعض الاحيان، حيث تصبح الدنيا بالنسبة للهستيري فردوسا يستحق الحياة او نارا لا خلاص منها الا بالموت.

وقد تبين ان المهن التي تتناسب مع الشخصية الهستيرية يجب ان تكون بعيدة عن التخطيط والاعمال القيادية، لاسيما انها تعاني من عرض يسمى بالشرود الهستيري.

ورغم ان معظم الرجال ينجذبون للشخصية الهستيرية في المرأة نظرا لحيويتها وانفعالاتها الحارة وجاذبيتها احيانا، فإن معظم هذا النوع من النساء يعاني في الحقيقة من البرود، فضلا عن التغير الحاد في السلوك، والذبذبة والعجز عن اقامة علاقة ثابتة لمدة طويلة، نظرا لعدم القدرة على المثابرة ونفاد الصبر سريعا.

هذا واثبت علماء الفسيولوجيا ان مرض الهستيريا يحدث نتيجة لضعف ما في قشرة المخ التي هي مسؤولة عن تنظيم مراكز المخ المختلفة التي تقع تحت هذه القشرة، ولهذا تهرب هذه المراكز من سيطرة قشرة المخ فيضطرب عملها وتنتج عن ذلك الاعراض الهستيرية المختلفة.

(من كتاب: ثبت علمياً - محمد كامل عبدالصمد)