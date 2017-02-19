٭ 19/2/1941: زيارة السيد دندس ممثل المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة الى الكويت حيث قدم مقترحاته لتطوير التعليم لرئيس مجلس المعارف.

٭ 19/2/1967: افتتح سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء مصنع انتاج الاسمدة الكيماوية التابع لشركة الاسمدة الكيماوية الكويتية.

٭ 19/2/1967: صدور مجموعة طوابع بمناسبة افتتاح مصانع شركة الاسمدة الكيماوية الكويتية.

٭ 19/2/1980: عقدت لجنة تنقيح الدستور اول اجتماع لها.

٭ 19/2/1986: تم افتتاح مشروع تحديث مصفاة ميناء الاحمدي، ويعود تاريخ انشائها الى العام 1949 بطاقة انتاجية قدرها 25 الف برميل نفط يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية من البنزين والكيروسين وزيت الغاز، وتم تحديث المصفاة على مرحلتين حيث وصلت الطاقة الاجمالية للمصفاة حوالي 420 الف برميل يوميا.

٭ 19/2/2002: المنتخب الكويتي لكرة اليد يتوج بطلا لآسيا بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره القطري بنتيجة 29 ـ 25 ضمن مسابقات الدورة الآسيوية العاشرة لكرة اليد التي اقيمت في مدينة اصفهان الايرانية بمشاركة 7 منتخبات آسيوية.

٭ 19/2/2003: تم اشهار الجمعية الكويتية للعناية بالاطفال بالمستشفى بهدف نشر التوعية عن العناية بالطفل المريض وتشجيع القيام بالانشطة العلمية والاجتماعية والدراسات النفسية الخاصة بالاطفال.

من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم

د.صالح العجيري - د.محمد احمد عيسوي - عبدالعزيز بدر (بوهندي)