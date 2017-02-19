ما أكبر عظمة في جسم الإنسان؟
٭ عظمة الفخذ.
اين توجد الغدد الكظرية في جسم الانسان؟
٭ فوق الكلى.
كم عدد العضلات التي يستخدمها الانسان عند الكلام؟
٭ 44 عضلة.
كم عدد عظام جمجمة الإنسان؟
٭ 22 عظمة.
ما الغدة التي توجد في جسم الانسان وتسمى سيدة الغدد؟
٭ الغدة النخامية.
من مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
٭ العالم العربي ابن النفيس.
من هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى؟
٭ وليم هارفي.
من هو الطبيب الذي اكتشف فيروس الايدز؟
٭ مونتانيه.
ما جنسية الكسندر فليمنغ مكتشف البنسلين؟
٭ اسكتلندي.
من اول طبيب في التاريخ؟
٭ الفرعون المصري امحوتب.
كم عدد فقرات الرقبة في الانسان؟
٭ 7 فقرات.
كم عدد صمامات قلب الانسان؟
٭ 4 صمامات.
(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)