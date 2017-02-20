٭ الصمت.. آية الحلم.
٭ اللسان.. ترجمان العقل.
٭ زينة النساء.. الحياء.
٭ قلب الأحمق على لسانه.. ولسان العاقل في قلبه.
٭ الاعتراف بالحق.. فضيلة.
٭ يضحك كثيرا.. من يضحك أخيرا.
٭ الذي لا يعرفك.. يجهلك.
٭ من لم يك ذئبا.. أكلته الذئاب.
٭ الحياة بلا صبر.. كسراج من دون زيت.
٭ لا طاعة لمخلوق.. في معصية الخالق.
٭ عثرة القدم.. أسلم من عثرة اللسان.
٭ هيهات تكتم في الظلام.. مشاعل.
٭ من تعب صغيرا.. ارتاح كبيرا.
٭ من قعد به نسبه.. نهض به أدبه.
٭ ليس لمعجب رأي.. ولا لمتكبر صديق.
٭ من الصغائر.. تعرف الكبائر.
(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)