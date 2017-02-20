«لا أطيق العيش بدون الفن»

النجمة نبيلة عبيد نافية ما يقال عن قرارها بالابتعاد عن التمثيل بشكل نهائي، مؤكدة أنها لا تطيق العيش بدون الفن. وأعلنت عبيد أن العروض التمثيلية التي تلقتها الفترة الأخيرة لم تنل إعجابها، ولهذا لم تطل على المشاهدين. وقالت عبيد: لا يمكن بعد هذه السنوات الطويلة أن أشارك في عمل يقلل من النجاح الذي حققته طوال الفترة الماضية.