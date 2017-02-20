ما هو الستونهنج؟

عندما نريد ان نتعرف على منجزات الإنسان القديم فمن المعتاد أن نبحث وننقب عنها. لكن هناك حالة ترك فيها الإنسان القديم آثاره شاخصة في بناء فخم لا نزال عاجزين عن معرفة كنهه والغرض منه أو معرفة بانيه.

هذا البناء هو الستونهنج الذي يتألف من احجار مصفوفة على شكل دائرة ويحيط بها سد ترابي. وهو يقع في سالزبوري بانجلترا. وفي وقت بعيد يرجع إلى عام 1136 قيل عن هذه الأحجار انها نقلت من ايرلندا بقوة ميرلين السحرية، وهذه بالطبع خرافة. وقد ساد الاعتقاد في وقت متأخر ان واضعي هذه الاحجار هم الدروديون، من كهنة انجلترا الغابرة. وهو اعتقاد لا دليل له.

إن الستونهنج بناء معقد نوعا ما. ففي داخله خندق مستدير يقطعه برزخ. ومن وراء الخندق ضفة تحتوي أسفلها على حلقة من 56 حفرة. ويفصل بين هذه الحلقة وبين الاحجار في المركز حلقتان أخريان من 56 حفرة.

يتألف طاقم الصخور من دائرتين وصفين بشكل حدوة حصان في الصخور القائمة. يلي ذلك صخور منفصلة أعطيت اسماء، من قبيل صخرة المذبح، صخرة المحطتين، وصخرة هيل.

كشفت معظم التنقيبات في الحفر عن عظام بشرية محروقة. وقد أظهرت دراسة الفخار والاثار الأخرى، واختبارات الكربون المشع ان بعض اقسام المبنى ترجع إلى 1848 ق.م. وربما إلى أقدم من ذلك أو أحدث بـ 275 سنة. وقد صفت بعض الصخور بحيث تؤدي إلى بزوغ الشمس في منتصف الصيف من نقطة معينة. ولكن لا يدري أحد إن كان ذلك عملا مقصودا. على أية حال فلا يزال هذا البناء الضخم الذي يمكن أن يكون عمره أربعة آلاف سنة سرا مثيرا للاهتمام.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)