ماكبث ملك اسكتلندا (1040 ـ 1057)

لقي هذا الملك الاسكتلندي الممتاز معاملة قاسية من المؤرخين الذين تأثروا بما كتبه شكسبير، فوصفه بأنه كان مجرما حقا، والواقع يظهر عكس ذلك فالمؤرخون الاسكتلنديون من العصور الوسطى اطروا كثيرا عهده ، وسلوكه، من ذلك انهم يظهرون الملك دنكن (1034ـ1040) الذي يقول شكسبير انه دعي الى منزل ماكبث، ثم اغتيل في سريره، كان في الواقع احد اسوأ حكام البلاد، فقد قام بغارة على انجلترا كانت فاشلة الى حد ان شعبه انتفض ضده لما عاد، وقتل في المعركة التي تلت.

وخلف ماكبث دنكن هذا وكان ابن عمه وفي خلال سبع عشرة سنة اعاد قدرا من القانون والنظام الى اسكتلندا جعلت المؤرخين يسجلونه بفخر، فقد شجع التجارة والزراعة اللتين افادتا كثيرا في فترة السلم التي بسطها على مملكته، وساند الكنيسة، واقطعها الأراضي الواسعة وعالج ايضا موضوع اللصوص وقطاع الطرق واعمال السلب والنهب، بتنظيمه قوات شرطة محلية لاعتقال هؤلاء الارهابيين.

وفي نهاية ملكه جرت حرب أهلية قام بها مالكوم، ابن دنكن، وقتل ماكبث في المعركة.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)