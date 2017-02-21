ماذا يحدث عندما ننام؟

نحن جميعا نعلم ما يفعله النوم لنا، انه يعيد إلينا نشاطنا وحيويتنا ويجعلنا نشعر بالانتعاش من جديد فالنوم ضروري لأعضاء وأنسجة جسمنا المتعبة.

والنوم حقيقة يومية نعيشها الا انها حقيقة غريبة لدرجة ان العلم لا يزال عاجزا عن تفسير كيف تحدث عملية النوم بالضبط.

ويعتقد بأن هناك في اعماق الدماغ منطقة معقدة جدا والتي تعرف باسم مركز النوم هذا المركز ينظم بواسطة الدم والنشاط الذي يحدث بواسطة الاعصاب والعضلات في جسمنا يرسل الكالسيوم الى الدم وهذا الكالسيوم ينبه مركز النوم للعمل فنذهب الى النوم ونحن نعلم انه اذا حقن الكالسيوم مباشرة في مركز النوم لدى اي حيوان فانه سيذهب الى النوم في الحال.

لكن اذا حقن الكالسيوم في مجرى الدم فان النوم لن يحدث وهكذا يبدو ان مركز النوم يجب ان يتحسس اولا بواسطة عناصر كيمياوية معينة.

ويقوم مركز النوم بشيئين عندما يجعلنا ننام انه يسد او يخدر الدماغ كيلا تكون لدينا قوة ارادية او وعي، هذا هو نوم الدماغ ويسد او يخدر الاعصاب المؤدية من الدماغ بحيث تغرق اعضاؤنا الداخلية والاطراف في النوم هذا هو نوم الجسم وعادة عندما نكون نياما كلا التفاعلين يحدثان.

مع ذلك من الممكن ان يحدث هذان التفاعلان بشكل منفصل، على سبيل المثال يمكن ان ينام الدماغ بينما الجسم لا يزال مستيقظا، فالجندي يستطيع ان يبقى سائرا بساقيه ودماغه وقد يكون نائما وذلك عندما يكون متعبا جدا فالاشخاص الذين يسيرون وهم نائمون يفعلون ذلك.

وهناك انواع مختلفة من النوم نحن نختبرها، فالنوم غير العميق هو اقل راحة من النوم العميق والسبب في ان الغفوة القصيرة كثيرا ما تبدو مريحة هو ان النوم القصير يكون عادة نوما عميقا.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)