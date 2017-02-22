ما هو الأكروباتيك؟
٭ هو البهلوانيات، او فن التعلق الهوائي بالأرجل.
ما هو علم التوالد؟
٭ هو علم التكاثر الجيني.
ما هو علم الهيلوتيرافي؟
٭ هو علم المداواة بأشعة الشمس.
ما هو علم الايكونوغرافي؟
٭ هو علم التعليم بمساعدة الصور.
ما هو علم الهيكليات؟
٭ هو العلم الذي يبحث في وقاية الهيكل العظمي من الامراض ومعالجته.
ما هو علم الإشعاع؟
٭ هو دراسة أشعة اكس (X) والنشاطات الاشعاعية.
متى كان اختراع اول حاسوب رقمي؟
٭ كان سنة 1944.
من قام باختراع الحاسوب الرقمي؟
٭ العالم هيوارد ايكن.
ما هو التلغراف؟
٭ وسيلة لإرسال الرسائل بواسطة الكهرباء عبر الأسلاك.
ما هو الهاتف المرئي؟
٭ هاتف تستطيع من خلاله رؤية الانسان الذي نتكلم معه في الهاتف.
ما الاستعمالات الطبية لليزر؟
٭ يستعمل في عملية لحم شبكية العين المنفصلة، ويستعمل ايضا في الجراحة دون اسالة دماء وفي علاج الاورام السرطانية.
ما هي الكهرباء؟
٭ الكهرباء عبارة عن سيل من الإلكترونات.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)