ما الذي يعطي العيون لونها؟

تعتبر العين واحدة من أهم الأعضاء الجديرة بالاعتبار الى أجسامنا. فهي حقا شبيهة بالكاميرا، مع فتحة متحركة تبعا للضوء الداخل، وعدسة تركز الضوء لتكون الصورة، مع فيلم حساس يسجل الصورة.

نحن هنا لا نحاول مناقشة كيف نرى ولا مناقشة تركيب العين نفسها، ان شكل العين دائري، عدا نتوء (انتفاخ) قليل يبرز الى الامام حيث يدخل من خلاله الضوء، هذا الانتفاخ المستدير الى الخارج في الامام يسمى (القرنية) والقرنية مادة شفافة تساعد في ثني اشعة الضوء عندما يدخل الى العين. وبما انها تحرس فتحة العين، فهي شديدة الحساسية، فأي غبار او وساخة يقع عليها ستشعر به بسرعة فتتمكن من إزالته حالا.

إن الفيلم الفوتوغرافي للعين هو الشبكية وتتكون من عشر طبقات رقيقة جدا من الخلايا، تبطن العين من الداخل كليا. نحن الآن نملك الفتحة الى داخل العين، وكذلك الفيلم، حيث يجب على الضوء الوصول الى الداخل.

ولغرض تنظيم دخول الضوء، هناك حدقة العين والبؤبؤ فحدقة العين هي دائرة ألوان والبؤبؤ نقطة سوداء صغيرة تقع في المركز. إن سبب ظهور البؤبؤ باللون الأسود هو انتفاخه الى داخل العين.

إن حجم البؤبؤ ينظم بواسطة حدقة العين، فيغلق الفتحة الى حجم الدبوس عند دخول الضوء الساطع ويوسع الفتحة عند دخول الضوء المعتم وتقع العدسة خلف البؤبؤ وحدقة العين مباشرة. وهي تشبه تماما العدسة الزجاجية المكبرة والعدسة مرنة، وتنظم نفسها لرؤية المسافات البعيدة والقريبة وهذه العدسة تثني موجات الضوء فتركزها كلها في الشبكية.

عندما ننظر الى عيون احد الاشخاص، فاللون الذي نراه في عينيه هو لون حدقة العين. والسبب هو ان ألياف حدقة العين تملك صبغات لحماية حدقة العين في الضوء فالجهة الخلفية من حدقة العين فيها معظم الصبغات. اما الجهة الأمامية فتقريبا خالية.

وبما ان الجهة الامامية شديدة، الشفافية، وتمتص موجات الضوء الأحمر والأصفر عندما يمران من خلالها، فالضوء المنعكس من الجزء الخلفي من حدقة العين.

إذا لم تنم او تتقدم الصبغات في الجزء الامامي من حدقة العين في السنين اللاحقة، فتستمر حدقة العين بامتلاكها للون الأزرق طيلة الحياة اما اذا نمت الصبغات في الجزء الامامي من حدقة العين فستتغير الى اللون البني.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلوم والتكنولوجيا (د.هشام عبدالجبار الهاشمي)