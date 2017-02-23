البؤساء.. وفيكتور هوجو:

كانت قد انقضت 6 أشهر على صدور قصة البؤساء Les miserables للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو V. Hogo دون ان يسمع المؤلف شيئا من الناشر الذي تولى طبع وتوزيع هذه القصة في اسواق فرنسا، واخيرا قرر المؤلف ان يذهب بنفسه الى الناشر ليعرف ماذا حصل بقصته.



وما كاد الناشر يرى الكاتب الكبير يدخل حجرته حتى أسرع إليه معتذرا.



وقال فيكتور هوجو وقد بدا على وجهه القلق الشديد: كل ما أطمع فيه هو بضعة فرنكات فقد خلا جيبي من المال تماما.. وهنا صاح الناشر في استنكار: بضعة فرنكات، يبدو انك لا تعرف ان الطبعة الرابعة من قصتك قد نفدت من الاسواق تماما، خذ هذا نصيبك من الطبعات الثلاث الاولى، وأمسك هوجو بالشيك الذي قدمه اليه الناشر، وراح يحدق فيه، ثم ما لبث ان سقط على الأرض مغشيا عليه، لقد كان الرقم الذي سجله الشيك هو 100 مليون فرنك فرنسي، اي ما يوازي 100 ألف جنيه استرليني حسب سعر الفرنك القديم.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - محمد كامل عبدالصمد)