هرمون ألماني لعلاج الأنيميا

توصلت البحوث الألمانية مؤخرا - ولأول مرة - الى استخدام الهندسة الوراثية لإنتاج هرمون بكميات كافية لعلاج الأنيميا الناتجة عن أمراض الكلى.

وتشير الدراسات الى أن هذا الهرمون يتمتع بخاصية متميزة، وهي تعزيز صبغة كرات الدم الحمراء المعروفة بـ «الهيموجلوبين» والتي تنقل الأوكسجين من الرئة الى الخلايا، مما يؤمن حسن أداء كرات الدم الحمراء، ويزيد من سرعة تولدها عند الضرورة.

أما في حالة مرض الكلى فإن انتاج كرات الدم الحمراء الجديدة يتراجع، مما يؤدي الى الاصابة بأنيميا حادة، كان يتم علاجها بنقل الدم.

وتشير الاختبارات الاكلينيكية - والتي شارفت على المرحلة الأخيرة - الى إمكان التحكم في توجيه هذا الهرمون بصورة فاعلة تساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، حتى بالنسبة للمرضى الذين يعالجون بغسل الكلى، أو يعانون من أشكال أخرى للأنيميا ولا يحتاجون الى عمليات نقل دم.

كما أثبت هذا الهرمون كفاءته في التغلب على الأنيميا الناجمة عن العلاج بالأشعة أو العلاج الكيماوي الذي يؤثر على توازن تشكيل خلايا الدم.

وجدير بالاشارة أن هذه الابحاث لم تكشف عن أي أعراض جانبية لتناول هذا الهرمون، إلا أن الجرعة المطلوبة للعلاج لم تتحدد بعد.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)