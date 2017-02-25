٭ قبل اختراع الركابات (وهي ذلك المسند الحديدي الذي يسند عليه الفارس قدمه ليعتلي ظهر فرسه) سنة 420 ميلادية، كان يتم تدريب الخيول على استقبال فرسانها بالركوع على ركبتيها.

٭ ملكة النحل تضع في اليوم الواحد 3000 بيضة، وتخيل معي ماذا يمكن ان يحدث لو عاش كل ما يفقس من هذا البيض؟!

٭ الأصوات التي يسمعها الإنسان عندما يضع صدفة بحرية على اذنه، لا تصدر من الصدفة ذاتها، بل هي صدى نبض الدم في اذن المستمع نفسه.

٭ في (لوتشيرا) بإيطاليا حصن تردد جدرانه الصوت 11 مرة في النهار، و12 مرة بعد غروب الشمس.

٭ خلافا لنظرية الأواني المستطرقة التي تجعل مستوى المياه واحدا، فإن مستوى المياه في المحيطين الأطلسي والباسفيكي هو نفسه خلال شهر واحد في السنة، هو شهر فبراير، وخلال الأحد عشر شهرا الأخرى من السنة يكون مستوى ارتفاع المياه في الباسفيكي (أو الهادي) أعلى من مستواه في الأطلسي.

٭ بذرة جوز الهند المزدوجة التي تنمو في جزيرة (سيشل) بالمحيط الهندي يصل وزن الواحدة منها الى 18 كيلوغراما.



(من كتاب: صدق أو لا تصدق - مصطفى علي)