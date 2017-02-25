معلومات طبية

٭ هل تعلم ان معدة الإنسان تحتوي على 35 مليون غدة هضمية، وتحتوي شبكة العين على نحو 135 مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان.. قل سبحان الله.

٭ أقوى عضلة في جسم الإنسان هي اللسان.

٭ عظمة الفخذ لدى الإنسان أصلب وأصلد من الخرسانة.

٭ قلب المرأة ينبض على نحو أسرع من قلب الرجل.

٭ يفقد الإنسان نحو 85% من حاستي الشم والتذوق عند بلوغه سن الستين.

٭ هل تعلم ان الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان.

٭ هل تعلم ان الكبد هو العضو الوحيد الذي يمكنه ان يحول البروتينات وما تحويه من أحماض أمينية الى مادة الجلوكوز أو السكر.

٭ هل تعلم ان أهم وظيفة للطحال هي تهشيم الكرات الدموية الحمراء التي أصابها الهرم والعجز ويشاركه في هذه المهمة الكبد.

٭ هل تعلم ان الاذن اليسرى أضعف سمعا من الأذن اليمنى.

٭ هل تعلم ان عدد شعر الرأس يبلغ نحو 120 ألف شعرة في الرأس السليم، وكلما كان الشعر رقيقا كان أكثر، والشعر الأشقر أكثر من الشعر الأسود، والشعر الأحمر عموما أقل كثافة اذ يبلغ 90 ألف شعرة.



(من كتاب: الكشكول ـ صندوق المعرفة - منصور عبدالحكيم)