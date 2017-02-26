المَامُوث

ربما كان الماموث هو الحيوان الذي نعرف عنه اكثر مما نعرف عن اي حيوان آخر من عصور ما قبل التاريخ، وكان يشبه الفيل الهندي، وقد بلغ ارتفاعه او علوه 14 قدما، وكان له نابان طويلان مقوسان، وفروة أو اشعار صوفية سميكة لتحميه من البرد، وابان العصر الجليدي الرابع كان يتجول في قطعان على ضفاف وادي التيمس في جنوب انجلترا التي كانت في ذلك الوقت تعاني من مناخ قارس يشبه مناخ شمال روسيا حاليا، وفي سيبيريا عثر على حيوان الماموث متجمدا وسط الثلوج، وفي حالة جيدة من الحفظ بواسطة المناخ، كأنه في حالة تجمد شديدة، حتى ان كلاب البعثة التي اكتشفته وجدت لحمه صالحا للأكل بعد 20 ألف سنة من موته.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)