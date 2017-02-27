٭ ليس هناك حقيقة ما يسمى بدموع التماسيح، يذرف التمساح دموعه بعد التهامه لفريسته حتى يخلص نفسه من فائض الاملاح التي تسربت إلى جسمه لدى ابتلاعه لفريسته مع بعض الماء فدموع التماسيح إذا ليست مظهرا لعطف أو شفقة على فريستها كما يظن البعض.

٭ لا يمكن للحشرات ان تصاب بكسور عندما تقع على سطح الأرض حيث تعتمد سرعة السقوط على وزن الجسم الساقط وعلى احتكاكه بالهواء، أي مقاومة الهواء له (وتعادل مقاومة الهواء مربع السرعة)، أي إذا تضاعفت السرعة، زادت مقاومة الهواء (4) أضعاف، فمقاومة الهواء إذا تخفف من سرعة وقوة سقوط الحشرات، أضف إلى أن الحشرات أكثر الكائنات مقاومة للصدمات لأن غشاءها الخارجي الصلب يوفر لها أكبر قدر من المقاومة في أقل وزن ممكن.. ثم ان للحشرات جهازا عصبيا خارجيا بسيطا فقط، فهي لا تشعر بالألم.

٭ يحدث الفواق (الزغطة) عندما ينقبض الحجاب الحاجز قبضة سريعة وبالتالي يندفع لاسفل بسرعة مما يؤدي لاندفاع الهواء ايضا بسرعة فيؤدي لهزات مفاجئة للأحبال الصوتية محدثا صوت (الزغطة).

٭ الكائنات الحية المائية لا تفضل الطحالب الخضراء.. إذ تجعل هذه الطحالب الماء بالنسبة لهذه الكائنات غير مستساغ الطعم وكريه الرائحة.

٭ وضع قطعة من الثلج على الرقبة أو الجبين قرب الأنف يعمل على إيقاف الرعاف أو نزيف الأنف حيث تعمل هذه البرودة المفاجئة على إغلاق وسد الشرايين التي تحمل الدم الى الأنف، كما أن وضع قطعة قطن على اللثة العليا التي تقع اسفل الانف، والضغط عليها بقوة تعد طريقة ناجعة ايضا لوقف نزيف الدم من الانف.

(من كتاب: ثبت علميا - خالد ياسين حسن)