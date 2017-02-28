من اقوال أرسطو:
٭ الحضارة تبدأ بتعليم الشباب.
٭ السعادة هي النشاط.
٭ اعتبر بمن مضى قبلك، ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك.
من أقوال توماس كارليل:
٭ أكبر خطأ.. ألا تفطن الى خطيئة نفسك.
٭ العبقرية هي القدرة على تحمل الآلام اللا محدودة.
٭ لا تدع الأفكار الدافئة تموت من البرد.
من أقوال نابليون بونابرت:
٭ خلقت للعمل.
٭ تستطيع بالإبرة ان تحفر بئرا.
٭ تنحصر ثروتي في المجد والشهرة.
من أقوال إبراهيم الخواص:
٭ من لم يصبر.. لم يظفر.
٭ لا يسعد بالزواج سوى الفلاسفة.. ولكن الفلاسفة لا يتزوجون.
من أقوال نجيب محفوظ:
٭ ان ما يحركني حقيقة هو عالم الحارة.. فهو عالمي الأثير.
٭ عندما أجلس لأكتب.. لا أعبأ بشيء.
من أقوال أنيس منصور:
٭ سيف العدالة لا يصدأ.. وشجرة الحب لا تذبل.
٭ لا علاج لمن يخفي مرضه.
٭ المرأة تعرف قيمة الحب.. والرجل يعرف تكاليفه.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)