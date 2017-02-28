ما فوائد الثوم والبصل؟

٭ الثوم والبصل علاج شاف وناجع لكثير من الامراض، حيث انهما يحتويان على مركبات السلفايد (الكبريت)، وهذه المركبات تعمل على إبعاد خطر الجلطة الدموية، كما انها تخفض من مستوى الكوليسترول في الدم وخاصة النوع الضار من نوع LDI، كما انها تعمل على خفض احتمال الاصابة بأمراض السرطان.

كيف يتم تشخيص الامراض عن طريق قزحية العين؟

٭ يمكن الآن تشخيص الامراض عن طريق قزحية العين، وهو ما يسمى بعلم القزحية، ومن خلاله يمكن للمعالج تشخيص كثير من الامراض الوراثية والالتهابات التي تصيب الجسم، حيث تظهر بقعة صغيرة او علامة على القزحية يعرف منها الطبيب مكان ونوع المرض، والعلم يعنى بتشخيص الامراض وليس علاجها.

ما فوائد الترمس؟

٭ الفائدة الغذائية العالية التي يتمتع بها الترمس تجعله شبيها بأنواع اخرى من الحبوب كالحمص او الفاصوليا. فهذا الصنف من الحبوب يحتوي على مقدار هائل من البروتين تصل نسبته الى 30% من وزنه.



كما ان الترمس غني بالألياف التي تلعب دورا كبيرا في مقاومة الامساك من خلال ترحيض الامعاء، اضافة الى مقادير اخرى من المعادن، ان المرارة التي تشوب طعم الترمس والتي يمكن ازالتها عند غلي الرمس جيدا ونقعه لبضعة ايام، تشكل دواء فعالا للتخلص من الدود في الامعاء خصوصا اذا اكل الترمس مع العسل، وكانوا قديما يطحنونه ويضيفون دقيقه الى دقيق القمح.

ما فائدة زيت النعناع؟

٭ لقد دلت الابحاث على ان زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الامعاء، وذلك بسبب فاعليته كمضاد للتقلصات والتشنجات، وهو يعمل على استرخاء عضلات المعدة والأمعاء، ويعمل ايضا كمضاد بكتيري.



(من كتاب: كنز المعلومات - خالد عبداللاه)