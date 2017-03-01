دجيمس كوك (1728 ـ 1779) بحار ومستكشف إنجليزي

دجيمس كوك، جوّاب البحار السبعة، والمكتشف الاكبر، تعشق البحر منذ كان في الثالثة عشرة من عمره مع انه لم يبصر النور على الشاطئ، فهو من مواليد مارتون، في مقاطعة يورك البريطانية، ويعتبر اول من افتتح عصر الحملات والرحلات العلمية.

كانت اولى رحلاته الاستكشافية الى البحار الجنوبية في العام 1768 بتكليف من الجمعية الملكية لجمع المعلومات الصحيحة عن الملاحة البحرية والفلكية، وقد اوفد الى جزيرة تاهيتي نظرا لوفرة معلوماته البحرية والفلكية لمراقبة كسوف الشمس بسبب مرور الكوكب فينوس بين الارض والشمس، وخلال هذه الرحلة العلمية الاستكشافية الاولى (1768 ـ 1771) طاف كوك دون ان يهمل مهمته الاساسية عبر المحيط الهادئ (الباسيفيكي) مكتشفا جزر الجمعية (لاسوسييته)، وزيلندا الجديدة، والساحل الشرقي لاستراليا التي كانت تعرف في ذلك الحين باسم هولندا الجديدة.

وقام كوك بعد ذلك بفترة من الزمن برحلة استكشافية ثانية طاف فيها حول العالم بالسفينتين ادفنتشر وريزوليوشن، استغرقت ثلاث سنوات (1772 ـ 1775)، برهن على اثرها على عدم وجود القارة الجنوبية التي كان البعض من معاصريه يعتقد بوجودها.

وفي رحلته الثالثة (1776) حاول كوك ان يجد ممرا شمالي اميركا بين المحيط الكبير والمحيط الهادئ، وقد اكتشف خلال رحلته هذه جزر سندويتش حيث لقي حتفه على يد سكانها المتوحشين، وقد عاد معاونوه الى انجلترا بالسفينتين.

ويعتبر كوك في طليعة رجال البحرية والملاحة، وقد ساهمت رحلاته الاستكشافية العديدة في كشف اسرار المحيط الكبير، وصححت معالم خريطة الكرة الارضية، فضلا عن انها كانت فاتحة عصر الرحلات العلمية الذي خلف عصر الرحلات الاستكشافية.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)