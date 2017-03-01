كيف بدأ رسم الخرائط؟

٭ ترجع اقدم الخرائط التي عثر عليها الى حوالي العام 2500 قبل الميلاد، وقد وجدت في بلاد ما بين الرافدين ـ العراق حاليا ـ وقد رسمت على الواح من الصلصال حيث وجدت خريطة في كركوك تبين مزرعة ريفية على ضفتي نهر، ووجدت خريطة اخرى لمدينة بابل تبين وجودها في وسط العالم، ثم رسم الاغريق خريطة للبحر المتوسط والاراضي المحيطة به، وظهرت اول خريطة للعالم على يد بطليموس الذي عاش في الاسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد.

ثم جاء العرب وتفوق منهم عدد كبير من العلماء في رسم الخرائط مثل البتاني الذي لقب ببطليموس العرب والاصطخري الذي رسم 299 خريطة ثم الادريسي الذي رسم 70 خريطة بقيت مرجعا لمدة 300 عام.

متى ظهرت إشارات المرور الضوئية؟

٭ تم اختراع اشارات المرور الضوئية في الولايات المتحدة واستعملت لأول مرة في مدينة نيويورك عام 1918 لتتحكم في تدفق حركة المرور وتحدد حق المرور عند التقاطعات وذلك من اجل سلامة السائقين.

وقد استعملت اشارات المرور في بريطانيا لأول مرة عام 1928، ولكن قبل ذلك بنحو 60 عاما كانت الشرطة في مدينة لندن تستخدم نظام اشارات مرورية تقوم على فكرة الاذرع المتحركة للسيمافور مثل القطارات.

(من كتاب: حول العالم - س وج - مصطفى غنيم)