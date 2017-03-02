الكاكاو.. يخفض الوزن

اكتشف باحثون أميركيون ان الكاكاو يحتوي على مادتي كافيين وثيوبرومين كالقهوة والشاي.. إلا ان المادة الأخيرة تكون أكثر من الأخرى بحوالي ١٥:١٠ مرة، مما يعطي مسحوق الكاكاو عوامل منشطة وخصائص خافضة للوزن. وتعتبر شوكولا الكاكاو من ألذ أنواع الأطعمة التي ترفع معنويات الإنسان وتحسن مزاجه وتشعره بالسعادة.. كما تزخر نبتة الكاكاو الأساسية بمكونات مفيدة تساعد في تخفيف الوزن.. وقال الباحثون في دراستهم ان خلاصة مسحوق الكاكاو التي تحتوي على الكافيين وثيوبرومين تؤثر على الشهية وعمليات معالجة الدهون في الجسم.. ولاحظوا انه بعد إطعام عدد من فئران التجارب كميات ضخمة من مادة ثيوبرومين تبين وجود تغيرات إيجابية في مستويات الدهون في الدم.. مما يدل على امكانية استخدام هذه المادة كعقار لمعالجة البدانة.

الليمون.. يمنع تكون حصى بالكلى

أكدت الأبحاث أن تناول كمية قليلة من عصير الليمون يوميا يمنع تكون الحصى بالكلى ويرجع ذلك لغنى الليمون بعنصري البوتاسيوم والستريت المسؤولين عن منع تشكل بلورات الكالسيوم وتحولها الى حصى الكلى في البول.. حيث يحتوي كل كيلوغرام ليمون على 50 غرام ستريت والبرتقال 30 غراما.. وأثبتت الدراسة ان الاستخدام المنتظم لعصير الليمون يزيد درجة الحموضة ومحتوى الستريت والبوتاسيوم وحجم البول دون ان يزيد محتوى الكالسيوم مما يمنع تبلوره وتنشيط طرحه في البول.. كما ان الليمون فعّال في منع عودة حصى الكلى من جديد.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)