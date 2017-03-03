إيفيتا بيرون

أشهر شخصية نسائية في تاريخ الأرجنتين الحديث، واكثرها تأثيرا وفاعلية، أصبحت زوجة للسياسي جوان بيرون فتركت بصمة لا تزول.

ولدت في مايو من عام 1919.



في قرية صغيرة في الأرجنتين، بالقرب من العاصمة بيونس ايريس باسم (ايفا ماريا دوان) وتوفي والدها في حادث سيارة حين كانت طفلة، فافتتحت اسرتها (بنسيون) للمسافرين، وقررت ايضا السفر الى العاصمة وعمرها 15 سنة، وساعدها المغني الشهير آنذاك اوجستين ميجالدي، فعملت ممثلة في الإذاعة ثم في السينما، والتقت بـ(جوان بيرون) في يناير عام 1944 في حفل غنائي اقيم لصالح ضحايا زلزال في مدينة سان جوان، واستطاعت ان تتزوج منه في اكتوبر عام 1945.

دفعت ايفا زوجها للترشيح لرئاسة البلاد عام 1946، وكسب الجولة بمساعدتها، وتغلب بفارق بسيط على اكثر من 20 مرشحا آنذاك.



بواسطة أصوات العمال الذين حشدتهم (ايفا) وراءه، لكن الطبقتين الراقية والمتوسطة العليا، ظلتا في حالة عداء معها، بسبب مناصرتها الشديدة للفقراء والمتشردين.



والعمل على ايوائهم ورفع مستواهم المعيشي باقتطاع جزء من ثروات الاغنياء.



عرف عصر جوان بيرون، بزوجته (ايفا) التي اصبحت (ايفيتا).



وكان لها السيطرة الكاملة على وزارة الصحة وشؤون العمال، فبدأت برنامجا ناجحا للقضاء على السل والملاريا المنتشرين آنذاك بشدة في الارجنتين، ونجحت في فرض دروس دينية في المدارس.

واستطاعت (ايفيتا) ان تقنع زوجها الرئيس بإعطاء حق التصويت للمرأة، ثم شكلت (الحزب النسائي البيروني) وكانت ترأسه عام 1952، حين طالب الشعب بإعطائها منصب (نائب رئيس الجمهورية) في الانتخابات التي جرت آنذاك، لكن صحتها المتداعية ونفوذ الجيش والعسكريين حالا دون وصولها للمنصب، الذي كادت تكون به اول سيدة تصبح نائبا لرئيس البلاد.

ايفيتا بيرون كانت شخصية أوحت بصنع أفلام عنها، كان منها (ايفيتا) الذي قامت ببطولته (مادونا)، اصيبت (ايفيتا بيرون) بالسرطان الذي قضى على حياتها بعد ان عاشت آلاما مبرحة، منعتها من مواصلة عملها الخيري، لكنها كانت تتحامل لتظهر الى جانب زوجها مساندة له، تحت رغبة الشعب.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أوسيمة جانو)