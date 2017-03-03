٭ الراديوم اكتشفه الفيزيائي الفرنسي بياركوري وزوجته البولونية ماري في العام 1898.

٭ نظرية النسبية اكتشفها العالم الالماني الاصل والاميركي الجنسية الفيزيائي البرت آينشتاين الذي نشر هذه النظرية في العام 1905.

٭ استخدام الرادار لاول مرة كان في الحرب العالمية الثانية في العام 1939.

٭ خسوف القمر يعني ان يحتجب نور القمر خلف الشمس فلا يبدو أبدا.

٭ العالم الاسلامي الخوارزمي اشتهر بعلومه في الرياضيات وانه وراء ايجاد عمليات الجذر ويعطي المعادلات الرياضية الاخرى وانه هو مبتكر علم الجبر.

٭ اول من ترجمت له كتب الكيمياء والطب والفلك وغيرها من الكتب الفلسفية هو خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الامير الاموي الذي زهد في الخلافة حبا في العلم وانصرف يؤلف ويترجم كتب الكيمياء والعلوم المختلفة.

٭ وضع اسس علم الاجتماع وقواعده هو العالم ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي، ينتسب الى اسرة اندلسية حضرمية الاصل اقامت في اشبيلية واشتهر منها رجال علم وسياسة، تنقل في بلاد المغرب والاندلس وتولى اعمالا سياسية في فاس وغرناطة، ثم توجه الى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق فدرس في الازهر وتولى قضاء المالكية، وأشهر مؤلفاته: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر، واولها المقدمة التي قيل عنها انها خزانة علوم اجتماعية وسياسية واقتصادية وادبية.

(من كتاب: هل تعلم: علاء العموش)