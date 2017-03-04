متى بدأ طب الأسنان؟

عندما يداهمك وجع الأسنان أو أي مشكلة تختص بالأسنان تحس بضرورة القيام بتدبير يوقف الألم بسرعة! ولم يكن إحساس الإنسان القديم يختلف كثيرا في هذا الشأن، وهكذا يمكن القول ان طب الأسنان قد بدأ مع بداية المدنية، وقد وجد أطباء الأسنان منذ وجد الأطباء! وبالطبع لم يكن الناس في البداية يفصلون بين طب الأسنان والطب العام.

ولقد وجدت وثائق ترجع الى مدنية قديمة تتضمن اثنتين وخمسين قاعدة للعناية بالأسنان، ويشمل ذلك كيفية تبييض الأسنان وإزالة رائحة الفم الكريهة.

لم تكن المعلومات عن الأسنان وعلاجها وافرة، في الأزمنة القديمة، ولم يكن أطباء الأسنان في اليونان، قبل 2500 سنة يفعلون اكثر من خلع الأسنان.

ولم يكونوا يخلعون إلا الأسنان المخلخلة وظل الخلع يقتصر على الأسنان المخلخلة حتى مرحلة متأخرة، وكان ينبغي الانتظار حتى تتطور الأدوات ويصبح بالإمكان خلع الأضراس الراسخة.

على أية حال كان القدامى يجهلون ما يمكن عمله بشأن وجع الأسنان، ولما كان الأطفال يعانون من أسنانهم في اليونان، كانوا يعطونهم شرابا مخدرا لتسكين الألم، وقد كان أطباء الأسنان، حتى مائتي سنة خلت يضعون سكينا محماة الى درجة الاحمرار في اللثة لمعالجة ألم الأسنان!

أما التجويف الذي يحدثه تسوس الأسنان فقد بدأ يحشى في مرحلة القرون الوسطى، كانت مادة الحشو، في البداية، من الشمع والصمغ، فيما بعد صارت تتخذ من المعادن لاسيما الذهب والرصاص، وقد كان المعدن يهيأ بشكل صفائح رقيقة ليتمكن طبيب الأسنان من تكييفها وإعطائها الشكل الملائم.

حتى فرشاة الأسنان الحديثة لم تخترع قبل عام 1498، اخترعها طبيب صيني لاستعمالات العائلة المالكة، وبالطبع كان هناك المسواك العربي الذي عُرف منذ القديم وكان يقوم مقام الفرشاة، والمسواك عود يؤخذ غالبا من شجر الأراك.

كان الشخص الراغب في ان يصبح طبيب أسنان يقدر ان يمارس المهنة بمجرد ان يدخل متمرنا لدى طبيب آخر، لكن منذ أواسط القرن الماضي بدأ تأسيس كليات لطب الأسنان في اوروبا، وصار الطالب يدرس هذا الفرع ويتخرج منه، اما في البلدان العربية فقد ظل طبيب الأسنان يقتصر على التدريب الحر حتى أوائل القرن العشرين، واليوم تحتاج دراسة طب الأسنان مدة لا تقل عن خمس سنوات جامعية بعد المرحلة الثانوية.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)