الملح يزيد من التوتر

أشارت احدى الدراسات العلمية الحديثة الى ان تناول الملح في الأوقات العصيبة يزيد من إحساسنا بالتوتر، وان المشي بعد تناول اي وجبة يزيد من سرعة هضمها بنسبة 50%.

الحبة السوداء لا تفيد بعض الحالات

أثبتت البحوث انه من الضروري ان يتعاطى الشخص الحبة السوداء كحبة كاملة وليس كزيت مستخلص منها، وذلك بعد ان ثبت ان بالقشور المتبقية بعد استخراج الزيت عناصر معدنية مهمة، مثل الزنك، والذي أثبتت البحوث العلمية مدى أهميته في إنماء وتقوية أجهزة المناعة بالجسم.

لكن على الجانب الآخر، أثبتت البحوث العلمية انه لا يُنصح بها لمن يعاني من أمراض الكبد، لأن تناولها سيؤدي الى تلف كبد المريض، مما يستلزم ضرورة الكشف الطبي للتأكد من سلامة الكبد قبل تناول الحبة السوداء.

كما ثبت ايضا ان تناول الحبة السوداء قد يؤدي الى إسقاط الأجنة، لذلك فتناول السيدات الحوامل لها لابد ان يتم تحت إشراف طبيب مختص.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)