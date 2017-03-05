٭ 5/3/1903: وصول السفينة الروسية الحربية بويارين الى الكويت في زيارة للبلاد.

٭ 5/3/1966: وضع حجر الأساس لمصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

٭ 5/3/1978: تم اشهار الجمعية الكويتية لمتداولي القطع، وهي جمعية مهنية متخصصة تضم العاملين في مجال الاستثمار والقطع بالدوائر الحكومية ذات العلاقة والبنوك والشركات المالية او الاستثمارية المساهمة وتحديدا المعنيين بالتداول المحلي والعالمي في سوق تبادل العملات والودائع بادارة الخزينة، وتم تعديل اسم الجمعية الى الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية.

٭ 5/3/1991: العراق يلغي كل القوانين والاجراءات التي نصت على ضم الكويت.

٭ 5/3/1991: اول اجتماع لمجلس الوزراء على ارض الكويت المحررة.

٭ 5/3/1991: اعلان حظر التجول في جميع انحاء الكويت ما بين الساعة 10 ليلا و4 صباحا بهدف استكمال جوانب استتباب الامن والاستقرار في البلاد.

من كتاب: «تاريخ الكويت يوماً بيوم» د.صالح العجيري د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)