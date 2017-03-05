طنين الأذن.. هل هو صوت طبيعي.. أم هو متسبب من علة تصيب الأذن؟

٭ يُعرف طنين الأذن ايضا بـ «الدويّ»، ويُعرف بأنه «صوت يسمعه الإنسان من داخل أذنه وليس من الخارج»، وحسب تعريف وتشخيص ميرك فقد يكون على «شكل ازيز، رنين، هدير، صفير، أو هسيس، أو قد يشمل أصواتا أكثر تعقيدا تختلف مع مرور الوقت»، وقد يكون هذا الدوي متقطعا، متواصلا، او في شكل نبضات، ويتراوح حجم هذا الصوت بين الخفيف جدا والعالي بشكل مزعج، ولا يمكن للمصاب به إيقافه، لذلك يتسبب هذا الصوت بعدد كبير من التأثيرات الجانبية: كرب عاطفي، مشاكل في النوم، ألم، صعوبة في التركيز، تعب، وكآبة.

وعندما يبدأ الطنين، يتساءل المريض القلق عما يمكن ان يكون السبب، وقد يخشى ان يكون مصابا بنزف دماغي، أو اضطراب عقلي، أو ورم، ولكن نادرا ما يكون مرد الطنين الى علة خطيرة، ويشعر البعض بالطنين بعد إصابة في الرأس، وكما ذكر د.ألف أكسلسون، الخبير بموضوع الطنين من غوتبورغ في السويد، انه يمكن لبعض الأدوية كالأسبيرين بكميات كبيرة ان يسبب طنينا كتأثير جانبي وقتي.

ولكن الطنين عموما هو نتيجة خلل في الأذن كما أوضح د.ألف نفسه: «عادة تكون المشكلة في جزء من الأذن الداخلية يدعى القوقعة يحتوي على نحو 15.000 خلية شعرية حسية مجهرية، فإذا تضرر بعضها يمكن ان ترسل وتستقبل سيلا غير متوازن من الإشارات العصبية، وهذه الحالة يشعر بها المصاب على شكل صوت»، وأحد أسباب هذا الطنين هو التعرض لأصوات مرتفعة، والذين يضعون سماعات رأس للصوت المجسم، مثلا، يؤذون أنفسهم عندما يستمعون الى الأغاني عند مستويات عالية جدا، والطنين هو احدى النتائج المحتملة.

يجدر بالذكر الإشارة الى ما ذكره ريتشارد هالم في كتابه «اعتياد الطنين»، يقول: «ليس الجسم مكانا ساكنا كليا، لذلك فإن حدا معينا من الطنين هو أمر طبيعي، فالأصوات تأتي من الحركة الميكانيكية للعضلات، العظام، الدم، والهواء.. ويُفترض ان تقوم الأصوات الأعلى في محيط المرء بتغطية هذه الأصوات الخلفية في الأوضاع اليومية، وهكذا لا تعود تُسمع».

(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)