كيف يدبغ الإهاب؟

الإهاب هو الجلد قبل دبغه، والدباغة من اقدم الصناعات التي عرفها الإنسان، وهي تسبق، حتى صناعة الأدوات والأسلحة فقد كان على الإنسان ان يكتسي بجلود الحيوانات، لاتقاء البرد والمطر، وعندما كان يعلق الجلد على النار لتجفيفه، لاحظ ان الدخان كان يقويه، فصار يدخن الإهاب لهذا الغرض ويلبسه. ثم وجد ان لحاء بعض الاشجار وخشبها يفيد الجلد اكثر من الدخان، كما يساعدان على ازالة الشعر منه، وكان ذلك اولى خطوات الدباغة، التي تطورت فيما بعد، الى صناعة شائعة تنتج انواعا كثيرة من الجلود، للأغراض المختلفة.

ومع ان الدباغة في الوقت الحاضر، تتم بالمواد التركيبية المتطورة في مختبرات الكيمياء، فإن ثلاث مجموعات من المواد الطبيعية لا تزال تستعمل بكثرة، إحداها هي خشب ولحاء بعض الأشجار، كالبلوط والراتينج والشوكران، الثانية تضم الشب والملح العادي واملاح الكروم. الثالثة تتألف من زيوت مختلفة كزيت الحوت وزيت الفقمة وزيت القد (نوع من السمك).

يؤخذ الاهاب وينقع في الماء لتنظيفه وتليينه، وبعد ان يغسل في محلول ليموني، لخلخلة الشعر، يمر في منشفة لنزعه، ثم يزال عنه ما فيه من لحم، بعد ذلك يغسل في محلول الليمون، حيث يكون جاهزا للدبغ.

بضعة ايام، تنقل خلالها يوميا، الى محلول اقوى، ثم تؤخذ فتحزم في ربطات وتوضع في اوعية عميقة.

ان الغرض الرئيسي من الدباغة، هو صيانة الجلد، لوقايته من التفسخ، وبعد انجاز هذه الخطوة، يمر الجلد المدبوغ بعدة خطوات، منها التليين، والتنعيم ثم التلوين، حيث يكون جاهزا للاستعمال.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)