أين تقع شلالات نياجرا؟ ومتى توقفت عن السقوط؟ وما المدة التي توقفت فيها ولماذا؟

٭ شلالات نياجرا من اكبر واجمل الشلالات في العالم وهي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا وقد توقفت مياه الشلالات عن السقوط لمدة 30 ساعة وذلك في 29 مارس عام 1848 والسبب ان الرياح القوية دفعت كتلا جليدية كبيرة إلى سد مدخل النهر الذي تقع الشلالات في مجراه فتوقفت المياه عن السقوط خلال 30 ساعة حتى ذابت الثلوج وانفتح الممر.

ما المدينة التي تقع في قارتين؟

٭ اسطنبول في تركيا.

ما البلد الذي كان يطلق عليه قديما اسم (هانكوك)؟

٭ كوريا الجنوبية.

ما أعمق بحر في العالم؟

٭ البحر الكاريبي.

أين يقع قصر الحمراء؟

٭ في إسبانيا.

ما المدينة العربية التي تعتبر مركزا للكرة الأرضية؟

٭ مكة المكرمة.

كم دولة لها حدود مع الصومال؟

٭ 3 دول.

اين يقع جامع القرويين؟

٭في المغرب.

ما اصغر جزيرة في العالم؟

٭ جزيرة سي لاند.

أين توجد الحدائق المعلقة؟

٭ في بابل بالعراق.

ما اسم المدينة التي يطلق عليها عروس البحر المتوسط؟

٭ الاسكندرية المدينة المصرية الساحرة.

(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)