٭ ان المعاذير يشوبها الكذب.
٭ بلغ السيل الزبى.
٭ الظفر بالضعيف هزيمة.
٭ جاور ملكا او بحرا.
٭ جهلك اشد لك من فقرك.
٭ الطمع الكاذب فقر حاضر.
٭الحر يكفيه الاشارة.
٭ الحرص قائد الحرمان.
٭ حبك للشيء يعمي ويصم.
٭ الشاة المذبوحة لا تألم السلخ.
٭ الحديث ذو شجون.
٭ ان ترد الماء بماء اكيس.
٭ ام الجبان لا تفرح ولا تحزن.
٭ ان لم تغلب فاخلب.
٭ السر أمانة.
٭ انك لا تجني من الشوك العنب.
٭ انه ليعلم من اين تؤكل الكتف
٭ سرك من دمك.
٭ كيف اعاودك وهذا اثر فأسك.
٭ دل على عاقل اختياره.
٭ سبك من بلغك السبّ.
٭دواء الدهر الصبر عليه.
٭ اياك وان يضرب لسانك عنقك.
٭ تقطع أعناق الرجال المطامع.
٭ تعست العجلة.
٭ اترك الشر يتركك.
٭ اخوك من صدقك النصيحة.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)