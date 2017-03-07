إعادة تصنيع الورق المستعمل

نجحت التجارب في اعادة تصنيع الورق المستعمل للاستفادة منه، وذلك في دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة الاميركية.

ولقد أوضحت البحوث ان هناك طريقتين لإعادة تصنيع الورق المستعمل، تعتمد الطريقة الاولي على عجنه في الماء ليتحول الى لباب وتوضع معه مواد كيميائية منظفة، ويرج اللباب في السائل المنظف.. وتستعمل هذه الطريقة في اعادة تصنيع ورق الكتابة وانتاج نوعية جديدة منه، ولكنها تضيع نحو ثلاثين في المائة من اللباب، كما توجد صعوبة في التخلص من السوائل المتبقية.

اما الطريقة الثانية فتسمى طريقة «التعويم».. ويتم فيها مزج الورق المستعمل بالماء واضافة الصابون الى اللباب السائل وضخه في مستودعات يدفع فيها الماء الى اعلى فتنفصل الشوائب منها.. وتعد هذه الطريقة اكثر كفاءة.

ومما هو جدير بالذكر ان الطاقة الكهربائية اللازمة لاعادة تصنيع الورق المستعمل بوجه عام تتراوح بين العشر ونصف الطاقة اللازمة لانتاج الورق من اخشاب الاشجار لاول مرة، بالاضافة الى الحفاظ على الاشجار والبيئة الطبيعية.

وقد ابتكرت احدى الشركات البريطانية طريقة جديدة تزيد من كميات الورق التي يعاد تصنيعها وتنتج ورقا من نوعية عالية واكثر بياضا من نتاج الطرق الاخرى، وذلك من خلال مستحضر جديد يطلق عليه «ايه.دبليو 8000» ولكن لم يتم التوسع في استخدامها.

وفي مصر.. تمكنت باحثة مصرية بالمركز القومي للبحوث من ابتكار عجينة جديدة لصناعة الورق باستخدام الخشب ومصاصة القصب، يضاف اليهما حمض «الخليك» الذي لا ينتج عنه اي تلوث للبيئة، بدلا من «هيدروكسيد الصوديوم» او حمض «الكبريتيك» المستخدمين حاليا، ويحدثان تلوثا للبيئة، فضلا عن ان حمض «الخليك» ارخص ثمنا، وله قدرة اكبر على «تبييض العجينة».

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)