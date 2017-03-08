دافيد ريكاردو

ولد ريكاردو عام 1772 في لندن، وتوفي عام 1823، سافر الى امستردام حيث جده عندما كان عنده اثنا عشر عاما، ودرس سنتين في مدرسة تجارية، ثم عاد الى لندن ليساعد والده في عمليات البورصة، وفي عام 1792 استقل في عمله في مجال البورصة ولم يتأخر ليصبح من ابرز صيارفة لندن، وأصبح مليونيرا عندما صار عمره 25 سنة.

وقد انغمس الى جانب جمع النقود، في دراسة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والمعادن، وأنشأ مخبره الخاص به في مجال المعادن، وكان على اتصال برجال العلم والمجتمع.

في عام 1816 انتقل الى الجنوب الغربي من انجلترا، وعاش في الريف الهادئ لينجز مؤلفه الرئيسي الذي تناول فيه النظرية والبحث، في وقت أخذت فيه نتائج الثورة الصناعية بالظهور في مجال الاقتصاد السياسي وعجز الميزانية والتضخم وارتفاع الأسعار.

وكان هذا المؤلف بعنوان «مبادئ الاقتصاد السياسي» الذي ظهر عام 1817. ولكن سبقته مقالات عدة عن «سعر الذهب» عام 1809 و«اختبار اثر انخفاض سعر القمح في الربح ورأس المال» عام 1815.

في عام 1819 انتخب عضوا في البرلمان، فأتيحت له فرصة استخدام المنبر البرلماني للدعاية لحرية التجارة، ونقد سياسة الحماية والدفاع عن المطالب التقدمية مثل ديموقراطية الانتخاب وحرية الصحافة، عد مدافعا عن نظام الإنتاج الرأسمالي، بما يتطابق مع مصالح البرجوازية الصناعية.

وقف مدافعا عن العمال من خلال نظرية التعويض بحيث ان الآلة تطرد عمالا من جهة، وتجتذب عمالا آخرين من جهة أخرى.

يعد من أصحاب منهج التجريد، ويقوم أساسه النظري على نظرية القيمة، القيمة الاستعمالية، والقيمة التبادلية، التي تقيس قيمة البضاعة بزمن العمل.

دافع عن البرجوازية الصناعية كممثل للمجتمع بكامله، واعتمد نظرية التوزيع ـ الأجور والأرباح والريع ـ وكذلك نظرية الأرباح، ويرى ان رأس المال هو عمل متراكم. وذلك كله من خلال مؤلفه السابق الذي طبع ثلاث مرات قبل وفاته.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم - د. أحمد بلال)