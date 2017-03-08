٥ حصص من الفواكه والخضراوات يومياً تقي من الأمراض المزمنة

هنالك أدلة مقنعة على ان تناول خمس حصص على الأقل يوميا من الفواكه والخضراوات يمكن ان يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، دون ذكر تخفيض خطر البدانة، لكن معظم الناس يستهلكون اقل من كوبين من الفواكه والخضراوات يوميا، اي اقل بكثير من الاكواب الاربعة الى الستة التي ينبغي عليه اكلها.

فكر في الأمر على هذا النحو: كلما زاد استهلاكك للخضار والفواكه قلت امكانية استبدالهما بخيارات اخرى فقيرة الغذاء ومستنزفة للصحة، عليك بهما اذن، واذا كان لابد من تفضيل نوع على آخر، فاختر الخضراوات الورقية والغنية بالألياف بدلا من الفواكه السكرية، واختر ألوانا عديدة، لان الطبيعة تعزل المواد المغذية وفقا للون، فمزيج المواد المغذية الذي يجعل الجزر برتقاليا مختلف عن المزيج الذي يجعل البروكلي اخضر اللون، وكلاهما ضروريان لتعزيز الصحة، ولزيادة عدد المواد المغذية التي تتناولها الى اكبر حد ممكن، من الافضل لك ان تأكل ثمرة فليفلة صفراء واخرى حمراء بدلا من اثنتين من لون واحد، والخضراوات والفواكه المجمدة بطريقة التجميد السريع جيدة، وقد تكون في الواقع افضل من الطازجة.

(من كتاب: دليل قصير لحياة طويلة - د.ديفيد ب.اغوس)