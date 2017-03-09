البابليون

«بابل» الاسم بالفارسية يعني بلاد ما بين النهرين، عرفت ايضا ببلاد «سومر» ظهرت الحضارة البابلية، ما بين القرنين الثامن عشر قبل الميلاد، والسادس قبل الميلاد.

اعتمدت الحضارة على الزراعة، أسس الدولة الملك «حموراه» الذي هزم الآشوريين عام 1760 قبل الميلاد، وأصدر قانونه المعروف باسم «شريعة حمورابي».

في عام 1600 قبل الميلاد استولى «مارسيليس» ملك الحيثيين على بابل. في عام 1124 قبل الميلاد تولى «نبوخذ نصر» حكم مملكة بابل، وهو الحاكم الأشهر طوال التاريخ في هذه المنطقة، وهو الذي استولى على «أورشليم» وهزم الفينيقيين التي نشأت في بلاد الرافدين، قبل آلاف السنين.

اسم «آبى» هو ابن إحدى أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان على مدار التاريخ الطويل.

شهادة ميلاد هذه الحضارة بدأت عام 3700 قبل الميلاد، واستمرت ثلاثمائة وخمسين سنة، يعني انتهت هذه الحضارة عام 2350 قبل الميلاد.

شارك السومريون في بناء تلك الحضارة بالكتابة المسمارية، والسومريون جاؤوا من الجزيرة العربية الى وادي الرافدين، في الألف السادسة قبل الميلاد أسس السومريون العديد من المدن مثل مدينة «أورول» في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد.

اتصل السومريون بجيرانهم في بلاد فارس، وبلاد الأناضول (تركيا) ومصر، وعندما انتهت حضارة بلاده وهو طفل صغير أسس القائد الأركادي «سرجون الأول» الدولة الأكادية على أنقاش مملكة «سومر» وكانت الى جوارها حضارة أخرى اسمها حضارة «آشور».

يقال ان الأكاديين اشتهروا بصناعة البرونز.

وكبر آبي ليرى أهله من السومريين يتوحدون مع الأكاديين ويقيمون مملكة مشتركة أقوى وأعظم.

لقد سقطت بابل عام 500 قبل الميلاد على يدي الامبراطور الفارسي «قورش».

(من كتاب: موسوعة الحضارات - محمود قاسم)