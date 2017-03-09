الغذاء السريع الأصلي

من قبل ان يتعلم البشر صيد البر وصيد الاسماك. كانوا يعيشون غالبا على اكل الفاكهة، و(النُّقل - nuts)، و(الثمار اللبية - berries)، وكان النُّقل مهما بصفة خاصة، لانه مغذ جدا وغني بالزيت والبروتين، كما ان النُّقل لا يتلف بسرعة، ويسهل تخزينه و(البندقة nut) هي في الواقع ثمرة جافة وجامدة، وتكون عادة مغطاة بـ (صدفة - Shell) جامدة خشبية.

وربما تعرف نوعين من النُّقل ابو فروة (كستناء - Chestnut) والفستق (بيستاشيو Pistachion).

وتوجد انواع عديدة من شجرة ابو فروة، منها الاميركية والاوروبية والصينية واليابانية، ويعد ابو فروة غذاء مهما للبشر وللحيوانات ويوفر أبوفروة الاميركي والاوروبي خشبا قيما، كما تزرع بعض اشجار ابوفروة لجمالها.

وتنمو اشجار الفستق في آسيا الوسطى، حيث كانت تزرع منذ 3000 عام، واليوم تزرع ايضا في اميركا الشمالية، وبندقها مخضر ولذيذ الطعم جدا.

وتشمل انواع النُّقل الاخرى (البندق hazelnuts) و(بندق الزان beechnuts) و(بندق البلوط acorns)، ولكن بعض الاغذية المفضلة التي تسمى (نقلا) ليست نقلا حقيقيا، (فالفول السوداني peanuts) على سبيل المثال، هو في الواقع نوع من البقول، و(جوز الهند coconuts) هو في الحقيقة نوع من الثمرة الحجرية Stone Fruit التي تسمى (حسلة - drupe) اما (بندق البرازيل Brazil nut) فيسمى (بندق الشمعة Candlenut)، لأنه يمكن اشعاله ليبعث ضوءا ويستخدم كشمعة، ولكنه من الناحية التقنية عبارة عن (بذرة Seed)، و(الجوز Walnuts) عبارة عن نقل اخر وان لم يكن في الحقيقة نقلا، ولكنه ايضا يعتبر غذاء جيدا، وقد وزع منذ الازمنة الغابرة، وكان عالي القيمة في ايران وما بين النهرين، دجلة والفرات Mosopotamia اي العراق الآن.

اما اليوم فالجوز يزرع في دول عديدة، كما تزرع ايضا اشجار الجوز الاسود للزينة، كما ان قشور ثمار الجوز تستخدم لعمل الاصباغ، وتنمو اشجاره ببطء ويمكنها ان تعيش اكثر من 250 عاما.

(من كتاب: نباتات الغذاء)