ما أشد النجوم لمعانا؟

هل نظرت مرة الى السماء وحاولت ان تميز أشد النجوم لمعانا؟

قد تتصور ان عدد النجوم التي يمكن ان تراها لا يعد، لكن النجوم التي ترى دون منظار فلكي يبلغ عددها ستة آلاف نجم، ولكنها لا تشاهد جميعها اذا كنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في نصفها الجنوبي.

ومنذ أيام البابليين واليونان أي قبل التاريخ الميلادي أو ما يزيد على ألفي سنة، صنف الفلكيون النجوم الى زمر بحسب حجمها أو لمعانها، ولم يكن قد عرف، قبل اختراع التلسكوب أو المرقب الفلكي الا ست درجات من اللمعان والضخامة.



نجوم الزمرة الأولى هي الأعظم حجما والأشد لمعانا، ونجوم الزمرة السادسة هي الأصغر والأضعف لمعانا، النجوم التي يقل لمعانها عن نجوم الدرجة السادسة لا ترى الا بالمنظار الفلكي. اما اليوم فقد أصبح بالإمكان تصوير نجوم من الدرجة الحادية والعشرين بفضل التطور الحديث للمرقب الفلكي.

والنجم المصنف في زمرة ما يكون أضعف لمعانا بمقدار مرتين ونصف المرة من نجوم الزمرة السابقة له، نجوم الزمرة الأولى أو الدرجة الأولى (22) اثنان وعشرون نجما، وهي أشد النجوم لمعانا، والأعظم لمعانا في هذه الزمرة الأولى هو سيرريوس أو «الشعري اليمائية» ودرجة لمعانه تزيد ألف مرة على أضعف النجوم التي يمكن ان ترى بالعين المجردة.

وكلما ضعفت درجة اللمعان، أي تراجعت الزمرة، زاد عدد النجوم المصنفة فيها. ففي الزمرة الأولى اثنان وعشرون نجما، اما في الزمرة العشرين فهناك حوالي ألف مليون نجم.



(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)