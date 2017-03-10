تاج محل

ضريح عجيب الصنع، أنيق الهندسة، أقامه في مدينة اجرا الملك شاه جهان ليضم رفات زوجته أرجمند بانوبيجم التي كان متيما في عشقها.



وكلمة تاج محل محرفة من الاسم الذي كانت تحمله هذه الأميرة، وهو ممتاز محل، وهي ابنة آصف خان اخي نور جهان المشهور. وقد تزوجت من الملك شاه جهان وهي في التاسعة عشرة من عمرها، وأنجبت منه أربعة عشر ولدا، ثم توفيت في يونيو سنة 1631 بمدينة برها نبور على اثر ولادتها ابنا، فدفنت مؤقتا في زين آباد من ضاحية برهانبور.



ولكن زوجها الذي كان لا يكف عن البكاء حزنا عليها، قرر ان يخلد حبهما بإنشاء ضريح جدير بتخليد هذا الحب، فنقل جثمانها الى اجرا، حيث دفنها مرة أخرى في بقعة من الأرض ابتاعها من الراجاجاي سنغ، وشيد عليها بناء التاج الذي استغرق مع ما يتبعه من الأبنية الأخرى اثنتين وعشرين سنة، كان يزاول العمل فيها بلا انقطاع عشرون ألف عامل، وصمم بناء تاج محل أساطين علماء الهندسة وفحول العمارة وشيد الضريح بالمرمر الأبيض المجلوب من جدهبور على مصطبة مفروشة السطح بالمرمر الأبيض ايضا، وأقيمت عند كل زاوية من زوايا المصطبة مئذنة متناسقة الأجزاء ارتفاعها 133 قدما.



وفي وسط المصطبة يرتفع الضريح في شكل رباعي، وتشغل القبة الرئيسية الجزء الأوسط من البناية في مدى دائرة قطرها 58 قدما، وتعلو فوق السقف 74 قدما، وتحت القبة الكبرى ضريح ممتاز محل، والى جانبه ضريح زوجها وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية، ومآخذ العقود والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر العقيق وحجر الشب وحجر الدم، وبحجر العقيق السليماني وغيرها، وتنسجم الرسوم مع الألوان خير انسجام، ويلي بناية الضريح ومصطبته جناحان احدهما مسجد لطيف الشكل متقن البناء ومن مجموعة هذه المباني يتألف أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه خمائل الزهر.

وهذا الأثر الرائع عد في أكثر بقاع العالم من عجائب الدنيا المشهورة.

(من كتاب: معجم الفولكلور - د.عبدالحميد يونس)