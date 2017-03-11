11 مارس
٭ 11/3/1961: ارسلت حكومة الكويت مذكرة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية تطلب فيها الانضمام رسميا لعضوية ادارة الاستعلام والنشر.
٭ 11/3/1963: دولة الكويت تقيم علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي على مستوى السفراء.
٭ 11/3/1964: افتتحت بولندا سفارة لها في دولة الكويت.
٭ 11/3/1967: صدور مجموعة طوابع بريدية بمناسبة مؤتمر منظمة المدن العربية الاول.
٭ 11/3/1978: بدأت (كونا) بث خدماتها الاخبارية المحلية باللغة العربية بواقع 6 ساعات يوميا على فترتين صباحية ومسائية.
٭ 11/3/2000: اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديلات على قانون التأمينات يمنع تقاعد المرأة ومن يزاولون الاعمال الضارة او الشاقة او الخطرة قبل سن الـ45 سنة عند العمل بالتعديل.
٭ 11/3/2001: مجلس الوزراء يوافق على انشاء مركز لتنمية الصادرات الصناعية الكويتية ضمن الهيكل الاداري للهيئة العامة.
(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم -
د.صالح العجيري
د.محمد احمد عيسوي ـ
عبدالعزيز بدر (بوهندي)