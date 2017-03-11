هرمون النمو في الإنسان ودوره في الشيخوخة

يسمى هرمون النمو في الإنسان Human Growth Hormone ويختصر بـ HGH.

لقد وجد ان هذا الهرمون يلعب دورا مهما في تحسين عمل الجهاز المناعي في الفرد. فبتقدم اعمارنا يقل حجم ووزن غدة الثايموس.

وقد وجد الباحثون في القرن الماضي ان حقن هرمون النمو المستخلص من الغدة النخامية قد عمل على زيادة حجم الغدة الصنوبرية - وهي الغدة التي قلنا عنها انها تنتج (الميلاتونين) الذي يتحكم في رتابة نظم الجسم ويحسن الجهاز المناعي، كما لوحظ ان هرمون النمو يعيد توليد انسجة غدة الثايموس وانه يزيد من (خلايا - T) التي تهاجم الغازي بنسبة 2 الى 5 اضعاف.

يرى الباحثون انه بانخفاض مستوى هرمون النمو يقل نشاط الخلايا الطبيعية القاتلة، حيث من المعروف ان الخلايا القاتلة الطبيعية في الاحوال العادية تحارب وتقتل الخلايا السرطانية والخلايا غير الطبيعية التي قد تكون موجودة في الجسم.

ومن الجدير ان نذكر ان اخذ الحمض الاميني المسمى بـ (ارجنين Arginine) يحفز من انتاج هرمون النمو، ويعيد انتاج وتحرير هرمونات الغدة الثايموسية حتى لو تم اخذ هذا الحمض الاميني في الاعمار المتقدمة جدا، هذا ويمكن الحصول على كبسولات الارجنين من الصيدليات، ويجب دائما استشارة الطبيب المختص حول تناول هذا الحمض الاميني، بالرغم من ان الحمض الاميني (ارجنين) طبيعي وآمن جدا وموجود في تركيب كثير من البروتينات.

أما لو أردنا التعرف على المصادر الغذائية لهذا الهرمون، فالجواب هو: يتواجد الارجنين في جوز الهند، ومنتجات الألبان، والشوكولاتة، كما يوجد في الخروب، يقال إن زعماء وملوك العالم الذين كانوا يترددون على مصحات سويسرا، وكانوا يستفيدون من تلك العلاجات بشكل يفوق التصور.

(من كتاب: شباب دائم - د.دلاور محمد صابر)