النوم المبكر يزيد من ذكاء طفلك

توصل الباحثون الى اثبات ان نوم الاطفال المبكر يزيد من ذكائهم وقدراتهم الذهنية والادراكية، بينما يعمل السهر على اضعاف ذكائهم واستيعابهم، وقد اجريت دراسة على الاطفال في الصفين الرابع والسادس اظهرت ان كل ساعة اضافية من النوم حسنت من اداء الاطفال في اختبارات الانتباه والمذاكرة الضرورية لتقييم الاداء المدرسي المثالي.



ووجد علماء النفس ان حصول اطفال الصف الرابع على ساعة اضافية من النوم يجعل مستوى ادائهم أعلى كما لو انهم اكبر بسنة او اكثر.

وكانت معظم دراسات النوم قد ركزت على تأثير الحرمان الشديد من النوم على البالغين، ولكن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على تأثير ساعات النوم القليلة على الاداء المدرسي للاطفال، حيث تبين ان نقص النوم عند الاطفال يؤثر سلبا على وظائفهم الادراكية ومستوى ذكائهم، وقام الباحثون بدراسة تأثير اضافة او طرح ساعة واحدة من زمن النوم على 77 طفلا، 39 منهم من الاولاد و38 من البنات، كان نصفهم في الصف الرابع والباقون في الصف السادس، حيث كانت انماط نوم الاطفال عادية في اول ليلتين من الدراسة التي استمرت خمس ليال، وبلغت تسع ساعات في متوسطها، ولكن في آخر 3 ليال تم تمديد او تقليل زمن النوم لديهم بساعة واحدة فقط مع اخضاع الاطفال لستة اختبارات سلوكية وعصبية لقياس عدد مرات الاستجابة لديهم وقوة ذاكرتهم وقوة انتباههم، ووجد الباحثون في دراستهم ان اداء اطفال الصف الرابع الذين حصلوا على ساعة اضافية من النوم في اختبارات الذاكرة والانتباه قد تحسن بصورة ملحوظة ووصل الى مستويات نظرائهم في الصف الخامس او السادس بينما لم يظهر عند الاطفال الذين حرموا من ساعة النوم اي تحسن.



(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - د.محمد كامل عبدالصمد)