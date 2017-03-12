ما أقدم جمهورية في العالم؟

٭ اقدم جمهورية في العالم هي جمهورية سان مارينو التي تقع في ايطاليا بالقرب من الساحل الادرياتيكي بين فلورنسا وريمين وتبلغ مساحتها حوالي 23.8 ميلا مربعا، وتعتمد اقتصادياتها على السياحة واستخراج النبيذ وبعض الصناعات اليدوية، وتأسست في القرن الثاني عشر ولها برلمان مكون من 60 عضوا ينتخب كل 5 سنوات.

من أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟

٭ اول امرأة فازت بجائزة نوبل هي الاديبة السويدية سلمى لاغرلوف (1858 ـ 1940)، وقد منحت جائزة نوبل للآداب لسنة 1909 عن كتابها قصة «غوستابر لنيغ».

أين وجدت اقدم مدرسة في التاريخ؟

٭ عثر باحثون فرنسيون في العام 1894 على بقايا مدرسة قرب مدينة بابل يعتقد انها اقدم مدرسة في التاريخ وكانت البناية بشكل ساحة وحولها غرف التدريس.

وقد عثر على ألواح من الطين في غرف التدريس كان الطلاب يستعملونها للكتابة، وبقيت على احداها الجملة التالية «من يجيد الكتابة على هذا اللوح ينير كالشمس»، وكانت هذه المدرسة مفتوحة في عهد المشرع البابلي حمورابي سنة 1200 ق.م.



(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)