٭ اتق.. شر من أحسنت إليه.
٭ الدال على الخير.. كفاعله.
٭ جرب صديقك.. قبل أن تثق به.
٭ علم بلا عمل.. كسفينة بلا ريح.
٭ كل شيء بالأمل.. إلا الرزق بالعمل.
٭ الساكت عن الحق.. شيطان أخرس.
٭ من استبد برأيه.. خفت وطأته على أعدائه.
٭ ما يمتلئ به القلب.. يجري على اللسان.
٭ أقوى الناس.. من يقوى على غضبه.
٭ الحرّ حر.. وان مسّه الضر.
٭ علم الرجل.. ولده المخلّد.
٭ كفى بالقناعة ملكا.. وبحسن الخلق نعيما.
٭ من يخدم سيدين.. يكذب على أحدهما.
٭ ليس الخبر.. كالمعاينة.
٭ درهم وقاية.. خير من قنطار علاج.
٭ المرء.. حيث يضع نفسه.
٭ من كتم سره.. بلغ مراده.
٭ الفرح منام.. والحزن عام.
٭ من حاسب نفسه ربح.. ومن غفل عنها خسر.
٭ من أصلح سريرته.. أصلح الله علانيته.
(من كتاب: كلام من ذهب ـ حفيظ بن عيسى الراجحي)