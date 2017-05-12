ما اسم الطيور التي حطمت جيوش أبرهة؟
٭ طيور الأبابيل.
ما اسم ملك انجلترا الذي تزوج ست نساء؟
٭ هنري الثامن.
ماذا تعني كلمة الاردو؟
٭ هي إحدى لغات الهند.
ما اسم لغة الهنروس؟
٭ الهندوسية.
ماذا تعني كلمة النوباوية؟
٭ قبائل تعيش في السودان.
مدينة انجليزية تشتهر بصناعة الفحم والحجر.. ما هي؟
٭ ولسول.
جامعة في لندن تأسست سنة 1382 م.. فما هي؟
٭ جامعة ونشستر.
رحالة مغربي ولد بمدينة قرطبة له كتاب تاريخ افريقيا وطبع بعدة طبعات.. فمن هو؟
٭ هو الحسن بن محمد الزياني المعروف بـ «الوزان».
من هو صاحب كتاب الفهرست؟
٭ ابن النديم.
من هو صاحب كتاب (تاريخ دمشق الكبير)؟
٭ ابن عساكر.
في أي سنة وقعت معركة ماراتسون؟
٭ سنة 490 قبل الميلاد.
في أي سنة وقعت معركة ملاميس؟
٭ سنة 480 قبل الميلاد.
ما اسم المعاهدة التي أنهت الحرب الروسية ـ التركية؟
٭ معاهدة ادرنة سنة 1828 م.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)