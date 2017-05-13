هانز كريستيان أندرسن

من أشهر الأدباء الذين كتبوا للأطفال، ولد في الدنمارك عام 1805، كان ابنا وحيدا لجزمجي فقير، علم نفسه بنفسه، وكانت له آراؤه الحرة التي نقلها لابنه عن طريق سرده حكايات ابتدعها، وعلمه كيف يبني وينشئ مسرح عرائس وهو صبي صغير، لكن طفولة «هانز» رغم ذلك لم تكن طفولة سعيدة، فقد مات والده عن ثلاثين عاما فقط تقريبا، وترك ابنه في سن الحادية عشرة،مع امه التي كانت جافة وقاسية، فلاحة وأمية، وتعمل كثيرا في غسل الثياب وأدمنت الكحول بعد وفاة والده.

ترك «هانز» مدينته الصغيرة الى العاصمة «كوبنهاجن» وهو في الرابعة عشرة من عمره، وأمضى وقته في رسم ديكورات المسارح، وكذلك في التسول والتسكع، وكان يطلب المعونات حتى من الملك نفسه، حتى دخل المدرسة ليتم دراسته التي كانت تنقصه، ثم سمح له بعد تخرجه باختيار مهنته، فاختار الكتابة.

أول أعماله «محاولات صبيانية»، صدرت تحت اسم مستعار هو «ويليام وولتر» ولم يضع لها عنوانا حتى نشر روايته الأولى التي ترجمت الى الألمانية بعد كفاح طويل، كتب «هانز كريستيان اندرسن، أدب رحلات، كما كتب الشعر، لكن شهرته جاءته من كتابه «القصص الخيالية ـ الأسطورية» التي لم تلق اهتماما في البداية فكانت تصدر في كتيبات صغيرة نشر أولها عام 1835، وعلق «هانز» عليها في رسالة الى صديق له، بأنه كتبها كأنه يسترجع الماضي وانه كتبها وكأنه يرويها لطفل أمامه.

ساعد اندرسن في نشر هذه القصص مدير للمسرح الملكي في الدنمارك، وصدرت بين 1835-1842، كما كتب سيرة حياته أكثر من مرة، وهو في سن الثانية والعشرين، وفي سن الخمسين، أما «أسطورة حياته» فقد استوحاها من حب ضائع، او من الرحلات او من صداقته للأديب الإنجليزي تشالز ديكنز في انجلترا عام 1847، كان «أندرسن» طويل القامة، نحيلا، ساهما، ليس في مظهره اثر للرجولة، قالت عنه ابنة «ديكنز» انه كان مملا جدا، وكان يجلس ساعات وساعات دون حيوية!

كتب هانز اندرسن (156) حكاية أسطورية للأطفال، ولم يقل احد في اي سيرة ذاتية انه نقل الكثير منها ـ بالحرف ـ من حكايات ألف ليلة وليلة! مات أندرسن عام 1875 بسرطان الكبد، عن 70 عاما.



(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)