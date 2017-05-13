حمامات البخار

أثبتت الدراسات الحديثة أن حمام البخار يساعد على التخلص من السوائل والأملاح الزائدة عن طريق خروج العرق من مسام الجسم.. وقد اتضحت علميا فائدة حمامات البخار في زيادة كفاءة القلب والدورة الدموية، وإزالة نفايات التعب والإجهاد، ومنع حدوث التقلصات العضلية، ومقاومة الاضطرابات النفسية، والمساعدة على الاسترخاء والنوم الصحي العميق. كما ثبت علميا ان حمامات البخار تنشط أنسجة الجسم، وتحافظ على درجة حيويتها، وتؤجل عملية ظهور التجاعيد والترهلات، وتفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية، خاصة حب الشباب، وبالتالي تزيد من نعومة وتماسك البشرة.

وتساعد حمامات البخار ايضا على التخلص من آلام العضلات والمفاصل، وغيرها من الأمراض الروماتيزمية. وأظهرت البحوث العلمية كذلك فائدة حمام البخار بالنسبة للأشخاص المتوتري الأعصاب والمصابين بالأرق والاكتئاب النفسي.

الحمامات الباردة

كشفت الأبحاث الأخيرة في المعهد الوطني للصحة العقلية بالولايات المتحدة الأميركية ان الاستحمام بالماء البارد يمكن استخدامه كعلاج لبعض أنواع الاكتئاب، فلقد أجريت دراسة على مجموعة من المصابين بالكآبة بوضعها في بيت مكيف لمدة خمسة أيام مع حمامات باردة طوال اليوم، ثم أخذ فريق البحث بتقييم الحالة النفسية لهذه المجموعة قبل التجربة وأثناءها، ثم بعد انتهائها، وبدراسة النتائج اتضح ان حالة الكآبة قد تحسنت أثناء فترة العلاج بالحمامات الباردة، ثم ساءت مرة اخرى بعد تسعة أيام من توقف العلاج.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)