٭ 14/5/1963 انضمام الكويت الى هيئة الأمم المتحدة (العضو الحادي عشر بعد المائة).
٭ 14/5/1964 انشاء مجلس التطوير الصناعي لمنطقة الشعيبة الذي اصبح بعد ذلك الهيئة العامة لادارة منطقة الشعيبة الصناعية.
٭ 14/5/1979 صدر مرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 79 بشأن تأسيس الجمعيات التعاونية.
٭ 14/5/1996 وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتأسيس شركة او اكثر للاتصالات الهاتفية المتنقلة.
٭ 14/5/2001 الاجتماع التشاوري الثالث للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين.
٭ 14/5/2005 افتتاح فعاليات منتدى الكويت الاقتصادي الاول في فندق شيراتون الكويت وبحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية التجارية المهمة من دولة الكويت وخارجها برعاية وتنظيم شركة بيان للاستثمار.
(من كتاب: تاريخ الكويت يوما بيوم
د.صالح العجيري
د.محمد احمد عيسوي ـ
عبدالعزيز بدر (بوهندي)