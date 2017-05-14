الخرافات وانهيار امبراطورية الأوزتك

الخرافة يمكن ان تسبب لك المتاعب. وقد كانت سببا في تدمير الرحلة الاستكشافية التي قام بها الاثينيون لجزيرة صقلية عام415 قبل الميلاد، وسببا في انتشار الطاعون (الموت الاسود) في عام 1305.

وفي عام 1521 كانت سببا في سقوط امبراطورية العالم الجديد بأكملها.

وقد كانت هناك عدة اسباب وراء غزو هرناندو كورتس و500 جندي للاوزتك في العالم الجديد.

وكان الاوزتك يهيمنون على امبرطوريتهم الشاسعة لاقل من قرن من الزمان. وقد ورثوا بواسطة دخولهم في تحالفات امبراطورية التولتيكس.

وقد ظل الاوزتك حتى عام 1431 حتى يبدأوا رحلاتهم الاستكشافية وقد فعلوا ذلك باصرار وعزيمة.

وبحلول عام 1465 كانت امبراطوريتهم قد سيطرت على المكسيك واميركا الوسطى وما يعرف اليوم بجواتيمالا ولكنه لم يكن ابدا احتلالا سهلا.

فقد استطاعت الامبراطورية الرومانية ان تسيطر وتهيمن عندما جعلت شعوب المناطق التي احتلتها جزءا من الامبراطورية ولكن الاوزتك لم يفعلوا هذا ابدا.

كان الاوزتك يعبدون الاجسام السماوية خاصة الشمس ولكن إله الشمس لديهم كان في حاجة الى التضحية وتقديم القرابين وكانت هذه القرابين التي يذبحونها هي الاسرى.

وكانت هذه الخرافة في النهاية سببا في تدمير امبراطوريتهم.

وكان يتم تقديم الآلاف كقرابين في ايام الاعياد الدينية وكان معظمهم من الاسرى، كان الاوزتك يحبون الحروب لجمع الاسرى وتقديمهم كقرابين.

ورغم ان هذه القرابين قد تكون ساهمت في الانهيار الدراماتيكي لامبراطورية الاوزتك، الا انها لم تكن السبب الاساسي.

فعندما وطئت اقدام كورتيس ارض العالم الجديد وجد اراضي مفعمة بالصراعات وشعوبا تكره الاوزتك.

وكان بمقدور كورتس ان يدمج هذه الشعوب في امبراطوريته ويجندهم في جيوشه لغزو المناطق الاخرى في العالم الجديد ولكنه استطاع ببراعة ومثابرة ان يحظى بكرههم وعداوتهم.

وعندما وصل الاسبان للعالم الجديد، تحالفت معهم شعوب هذه المناطق ضد الاوزتك ومن هنا انتصر الاسبان واجهزوا على الاوزتك وانهوا امبراطوريتهم.

(من كتاب: 100خطأ غيرت مجرى التاريخ - بيل فاوست - ترجمة مجدي كامل)